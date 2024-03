Kärntner Firmen-Pleiten explodieren: Drei Branchen erwischt es komplett

Von den 91 Insolvenzen wurden 53 Verfahren beim Landesgericht Klagenfurt eröffnet, während 38 Verfahren mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurden. Im Bereich der Privatinsolvenzen gibt es bis zum Stichtag 11. März 2024 insgesamt 133 Verfahren. Das zeigen die Zahlen des Alpenländischen Kreditorenverband Kärnten (AKV).

Verdreifachung der Insolvenzen

Während es bei den Firmeninsolvenzen zu einem markanten Anstieg kam, verhält es sich bei den Privatinsolvenzen noch ein wenig verhalten. Bei den Firmeninsolvenzen kam es zum Vergleichszeitraum 2023 beinahe zu einer Verdreifachung der Insolvenzen – nämlich von 37 auf 91 Verfahren. Die beim Landesgericht eröffneten Firmeninsolvenzen haben sich mehr als verdoppelt, von 23 auf 53 eröffneten Verfahren in den ersten Monaten 2024. „Die im Jahr 2024 bis dato anhängigen Firmeninsolvenzverfahren überstiegen bereits auch die Werte vor der Pandemie. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren rund 45 Firmeninsolvenzen anhängig, somit um die Hälfte weniger als derzeit“, heißt es dazu vom AKV. Bei den Privatinsolvenzen liegt der Anstieg derzeit bei „bescheidenen“ 10 Prozent. Die Vor-Coronawerte sind am Privatinsolvenzsektor noch nicht erreicht, hier liegen wir noch 6 Prozent unter dem Vor-Corona-Jahr 2019.

Keine rosigen Aussichten

Aber welche Branchen hat es denn nun am schlimmsten erwischt? Laut dem AKV: „Die am meisten betroffene Branche in Kärnten ist derzeit der Handel, gefolgt von Gastronomie und schließlich die Baubranche“. Auch die Prognose für diese Branchen sieht nicht rosig aus. „Das Jahr 2024 wird sicherlich für den Handel, die Gastronomie und die Bauwirtschaft sehr herausfordernd. Die Insolvenzen werden sich auch auf Handwerksbetriebe oder auf Fahrradhändler, insbesondere der gesättigte E-Bike-Handel, ausweiten. Bei diesen Branchen gehen wir von Rekordinsolvenzwerten im Vergleich zu den Vorjahren aus“, so die Einschätzung der Experten.

Steht ein Rekordinsolvenzjahr bevor?

Dann bleibt die Frage: Erwartet uns dieses Jahr generell ein Rekordinsolvenzjahr? „Derzeit kann noch nicht von einem Rekordinsolvenzjahr gesprochen werden, jedoch rechnen wir im Bereich der Firmeninsolvenzen weiterhin mit einem frappanten Insolvenzanstieg. Die spürbare Rezession wirkt sich auf viele Firmen negativ aus. Im Bereich der Privatinsolvenzen rechnen wir ebenfalls mit einem Anstieg von über 25 Prozent“, so der AKV abschließend.