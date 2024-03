Autos kollidierten in Tunnel: Verletzte Person in Auto eingeschlossen

Veröffentlicht am 12. März 2024, 10:04 / ©FF Gössendorf

Alarm für die Feuerwehren! „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person nach Seitenkollision in Tunnel“, so lautete die erste Information. Zwei Autos waren im Himmelreichtunnel kollidiert und ungefähr 200 Meter voneinander entfernt stehen geblieben. In einem der Autos war eine Person eingeschlossen, ansprechbar und nach Ersteinschätzung sichtlich leicht verletzt, wie die Feuerwehr berichtet.

Florianis sicherten den Bereich ab

Die verletzte Person wurde anschließend von einem Notfallsanitäter der FF Gössendorf erstversorgt und die Fahrzeugtür konnte geöffnet werden. Unter anderem wurden als begleitende Sicherheitsmaßnahmen die Batterie abgeklemmt und ein Brandschutz durch die FF Hausmannstätten hergestellt. Eine weitere Person wurde von dem Notfallsanitäter bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Straßenmeisterei übergeben, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr.