Das geht an die Nieren: Der 14. März soll Kärntner wachrütteln

Der Vorstand der Niere.Kärnten rückt Nierengesundheit in den Mittelpunkt des Weltnierentages am 14. März 2024.

Derzeit stehen Nierenerkrankungen an achter Stelle der Todesursachen, und wenn nichts dagegen unternommen wird, werden sie bis 2040 voraussichtlich die fünfthäufigste Ursache für verlorene Lebensjahre sein. Mario Wilplinger, Obmann der Niere.Kärnten: “In den letzten drei Jahrzehnten konzentrierten sich die Bemühungen zur Behandlung von CKD auf die Planung und Bereitstellung von Nierenersatztherapien, ergänzend dazu soll künftig auch besser für Nierengesundheit sensibilisiert werden. Neueste therapeutische Durchbrüche bieten beispiellose Chancen, Krankheiten zu verhindern oder zu verzögern und Komplikationen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenversagen zu mildern, was letztendlich die Lebensqualität und -quantität von Menschen mit CKD verbessert.

Nieren reinigen den Körper

Der gemeinnützige Verein “Niere Kärnten” will mit dem Weltnierentag am kommenden Donnerstag, den 14. März 2024 intensiv für die Bedeutung von Nierenvorsorge und Nierengesundheit werben. Wilplinger: “Bewusstsein für vorbeugende Verhaltensweisen, Bewusstsein für Risikofaktoren und Bewusstsein dafür, wie man mit einer Nierenerkrankung lebt, stehen im Mittelpunkt unserer Aktivitäten das ganze Jahr und in ganz Kärnten. Wir tun das, weil wir Nierengesundheit für alle wollen. Denn viele wissen nicht, dass die Nieren als unser körpereigenes Klärwerk täglich 1800 Liter Blut im Körper reinigen.”

©5 Minuten

Nieren-Stammtisch & Co.

Vom Niereninfopoint wie am Weltnierentag in der Klagenfurter Kramergasse und am Ferlacher Ostermarkt kommendes Wochenende bis zum Nieren-Stammtisch in den Bezirken sowie zahlreichen kulturellen und kreativen Freizeitaktivitäten von Betroffenen für Betroffene und deren Angehörige reicht das Angebot der Niere.Kärnten, die aktuell über 300 Mitglieder zählt.

Unterstützung für Patient:innen

Prädialyse und Dialysepatient:innen, Transplantierte, Betroffene und Interessierte, organisieren sich in der Niere.Kärnten ehrenamtlich und bieten persönlichen Kontakt und Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen in der gleichen oder ähnlichen Situation. Wilplinger: ”Auch die Unterstützung bei Behördenwegen für Patient:innen und Angehörige, sind Teil unserer Aufgabe.” Der Welt-Nierentag ist ein besonderer Tag. Auf der ganzen Welt machen Patientinnen, Patienten, Angehörige und Nierenspezialisten auf Nierenkrankheiten aufmerksam.

Die Frage nach dem Warum Warum will der seit 1977 bestehende Verein Niere.Kärnten für Nierengesundheit sensibilisieren? Es gibt einfache Möglichkeiten, das Risiko einer Nierenerkrankung zu verringern: Fit bleiben, aktiv sein, gesunde, salzarme Ernährung, die regelmäßige Kontrolle von Blutzucker und von den Nierenwerten sowie des Blutdrucks sind wesentlich für Nierengesundheit. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr, der Verzicht auf Rauchen sowie die Vermeidung der Einnahme von Schmerzmitteln (auch von rezeptfreien), stärkt unsere Nieren.

Spenden-Möglichkeit Kärntner können die Arbeit von Niere.Kärnten auch durch Ihre Spende unterstützen: UniCredit Bank Austria AG IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 Niere.Kärnten: Obmann Mario Wilplinger Telefon und WhatsApp: 06641542477

©KK/Privat

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2024 um 12:12 Uhr aktualisiert