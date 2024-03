Bauer wurde aus Traktor geschleudert: Sohn holte Hilfe

Veröffentlicht am 12. März 2024, 11:04 / ©Pixabay.com

Am Montagnachmittag, dem 11. März, war ein 62-jähriger Landwirt in Abtenau damit beschäftigt, Mist auf die Felder auszubringen. Aus bislang unbekannter Ursache kippte die Zugmaschine samt Hänger im steilen Gelände um und stürzte ca. 50 Meter ab. Der Landwirt wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Der Sohn des Verunfallten verständigte die Rettungskräfte. Der 62-jährige Landwirt wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Salzburg geflogen.