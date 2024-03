Arbeiterin (47) bei Unfall mit Gabelstapler schwer verletzt

Die 47-jährige Linzerin fuhr am Montag, dem 11. März, gegen 19.30 Uhr in einer Halle am Firmengelände ihres Arbeitgebers im Bezirk Linz-Land mit einem Elektro-Hubwagen am Staplerfahrweg. Zeitgleich lenkte eine 39-jährige Algerierin aus Linz einen E-Transportwagen vom Staplerfahrweg kommend Richtung Tor. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Transport-Fahrzeugen. Die 47-Jährige wurde schwer verletzt in das UKH Linz eingeliefert.