Klein-LKW kam ins Rutschen und drohte abzustürzen

Veröffentlicht am 12. März 2024, 11:40 / ©Feuerwehr Deutschfeistritz

Ein Klein-LKW war bei strömenden Regen auf dem matschigen Untergrund einer Hauszufahrt ins Rutschen gekommen und drohte über eine Böschung abzustürzen. Die Florianis sicherten das Fahrzeug mittels Greifzug gegen weiteres Abrutschen, anschließend wurde die Fahrzeugbergung unter Zuhilfenahme eines privaten Traktors durchgeführt.

21 Florianis im Einsatz

„Wir mussten unsere Ausrüstung ca. 300 Meter zur Einsatzstelle tragen, da das sichere Befahren mit Einsatzfahrzeugen undenkbar gewesen wäre. Nach der gründlichen Reinigung unserer Ausrüstung konnten die mit 4 Fahrzeugen ausgerückten 21 Mitglieder den Einsatz beenden und in das Feuerwehrhaus einrücken, wo weitere 10 Mitglieder in Bereitschaft standen“, heißt es in dem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Deutschfeistritz.