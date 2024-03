60.000 Blumen: Villach wird zum bunten Farbenmeer

Mehr als 60.000 Blumenzwiebeln wurden bereits im Herbst in den Villacher Blumenbeeten und -trögen versteckt. Sie kommen jetzt mit dem wärmeren Temperaturen nach und nach aus dem Winterschlaf. Derzeit sind die Gärtnerinnen und Gärtner der Abteilung Stadtgrün eifrig damit beschäftigt, die tausenden Violen, sprich Stiefmütterchen, zu pflanzen, die sie in den Wintermonaten selbst gezogen haben. Stadtgrün-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig: „Mit viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, Fachkompetenz und handwerklichem Geschick bringen die Gärtnerinnen und Gärtner bunte Frühlingsstimmung in die Stadt. Etliche bepflanzte Tröge wurden bereits auf den verschiedenen Plätzen der Innenstadt aufgestellt, viele Beete sind ebenfalls schon fertig gestaltet.

Bunt, hell und strahlend

Katholnig: „Der Frühling in Villach wird jedenfalls bunt, hell und strahlend.“ In der Italiener Straße darf man sich beispielsweise auf lila, pinke und weiße Blüten freuen, in der Widmanngasse gibt es einen orange-rot-gelb-lila Schwerpunkt, der Stadtpark und der Bereich Freihausplatz präsentieren sich heuer in orange, rot und gelb. Die Außengebiete rundum werden generell bunt bepflanzt. Katholnig: „Unsere Stadtgrün-Teams waren auch in den vergangenen Winterwochen mit der Blumenproduktion sehr gefordert und haben jetzt alle Hände voll zu tun. Danke für ihren kompetenten Einsatz!“ Mit dem Aufbau der phantasievoll prächtigen Frühlingslandschaft auf dem Rathausplatz beginnen die Stadtgrün-Teams in kommender Woche.