Männlich, dunkle Haare: Polizei sucht nach diesen drei Schlägern

Veröffentlicht am 12. März 2024, 12:02 / ©Montage: 5 Minuten/ Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Drei bislang unbekannte Täter sprachen am Samstag, dem 2. März, gegen 21.10 Uhr das Opfer im Bereich der Bushaltestelle Lorenz-Gehrmann-Straße, Feldkirch, an. Nach einem kurzen Gespräch ging das Opfer weiter in Richtung Stadtmitte. Folglich verfolgten die Täter das Opfer und einer der Täter schlug dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Nachdem das Opfer zu Boden gestürzt war, traten die Täter auf das Opfer ein und entwendeten diesem folglich Bargeld aus seiner Bekleidung. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Feldkirch melden.