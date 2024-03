„Sie zitterte und weinte“: Schülerin (6) nach Wald-Vorfall in Therapie

Veröffentlicht am 12. März 2024, 12:03 / ©Montage: pexels & canva

Bereits am 19. Februar soll sich die Tat ereignet haben. Wir haben berichtet. Zwei Buben (2. und 4. Klasse) sollen ein Mädchen (1. Klasse) am Heimweg von der Volksschule im Wald abgefangen haben, um „ihr etwas zu zeigen“. Dann sollen sie sich vor dem Mädchen entblößt haben.

Mutter meldet sich zu Wort

Die betroffene Mutter des Opfers meldet sich selbst bei 5 Minuten zu Wort, um einiges klarzustellen. „Es ist ein sehr ergreifender und schockierender Fall für mich“, beginnt sie und schüttet dann ihr Herz aus. Als ihre Tochter nach der Schule nicht nach Hause kam, machte sie sich Sorgen und suchte sie. Ein Anblick ließ ihr Mutterherz damals förmlich stocken: „Ich habe oben am Waldrand neben dem Schulweg ihre Schultasche gesehen. Ich habe sofort laut nach ihr gerufen und sie ist Gott sei Dank gleich zu mir gekommen. Die Buben sind vor mir weggelaufen“, erinnert sie sich.

„Ich war einfach nur schockiert“

Unter Tränen, mit zitternder Stimme und ganz aufgelöst soll ihre Tochter sofort erzählt haben, was passiert ist. Anders als ursprünglich berichtet, sollen die Buben nicht nur sich selbst, sondern auch dem Mädchen die Hose runtergerissen haben. „Ich war einfach nur schockiert. Mit so etwas rechnet man ja nicht. Ich rief sofort die Polizei, die gleich unsere Anzeige aufnahm“, schildert die Mutter. Gegen die beiden Buben soll ein Annäherungs- und Betretungsverbot für das Schulgebäude für zwei Wochen ausgesprochen worden sein und sie sollen ein Anti-Gewalt-Training im Rahmen von sechs Stunden aufgebrummt bekommen haben. Dem Mädchen soll es laut Mutter heute „so weit gutgehen“, allerdings sei sie nun in therapeutischer Behandlung.

Vorfall unter den Teppich gekehrt?

Da es sich bei dem Annäherungs- und Betretungsverbot für Pflichtschüler um ein Kuriosum handelt, soll man seitens der Bildungsdirektion auch eine Suspendierung für die zwei Wochen ausgesprochen haben. „Sie sind nach den 2 Wochen wieder normal in die Schule gekommen“, bestätigt auch die Mutter, die wenig Verständnis für diese Entscheidung zeigt. Was sie außerdem kritisiert: „Es wurde alles ziemlich unter den Tisch gekehrt, finde ich. Andere Eltern wussten nicht mal Bescheid und auch die Lehrer sollen über den Vorfall nur grob informiert worden sein“.

„Datenschutz“

Die Frage ist nun: Was sagt die zuständige Abteilung dazu? Obwohl 5 Minuten nicht nach Daten fragte, verwies man bei der Pressestelle der Bildungsdirektion einzeilig auf den Datenschutz und gibt keine nähere Auskunft. Ob der Fall bekannt ist, wurde also weder bestätigt noch dementiert.

