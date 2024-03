Die AK-Fahrradbörse findet schon bald wieder statt

Am Freitag, den 15. März, haben Verkäuferinnen und Verkäufer von 10 bis 20 Uhr die Möglichkeit, ihre funktionstüchtigen Räder auf der Grazer Messe (Halle A) beim AK-Infostand abzugeben. Der Preis wird vom Verkäufer bzw. der Verkäuferin festgesetzt. Am Samstag, den 16. März, ist „Verkaufstag“, von 10 bis 17 Uhr können Interessierte Fahrräder begutachten und erwerben. Am 22. (Radanlieferung) und 23. März (Verkaufstag) findet eine weitere Radbörse in der Mehrzweckhalle Feldbach statt.

Welche Eingänge und Zufahrten gibt es? Zufahrt am Freitag, 15. März., ausschließlich über Einfahrt 2/Fröhlichgasse zur Radanlieferung

Eingang für Besucher am Samstag, 16. März, über Halle A, Eingang A2/Fröhlichgasse