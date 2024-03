Causa Kinderfreunde: Land gibt 515.000 Euro frei

Fehlender Beschluss in der Landesregierung wurde nachgeholt.

Fehlender Beschluss in der Landesregierung wurde nachgeholt.

Veröffentlicht am 12. März 2024, 12:23 / ©APA/THEMENBILD

Das Geld fließe für eine Personalaufstockung im Jahr 2021, für eine Auszahlung hatte bisher ein Regierungsbeschluss gefehlt. Dieser wurde nun nachgeholt, sagten die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz nach der Regierungssitzung.

Über eine Million Euro Schulden

In diversen Berichten war die Rede von Rückständen in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Ende Jänner hieß es dann vom Landespressedienst, 300.000 Euro seien vom Land an die Kinderfreunde gezahlt worden. Festgehalten wurde, dass die Leistungen des Vereins jedenfalls erbracht worden seien. Wochen später räumte das Land dann einen Fehler ein. Ab 2021 waren zusätzliche mobile Schulsozialarbeiter bei dem Verein angestellt worden, die Zahl stieg von 14 auf 18 Vollzeitäquivalente. Allerdings wurden die Mittel für die Schulsozialarbeit aufgrund fehlender Beschlüsse nicht ausbezahlt.

„Zu viele Fragen offen“

Bereits vor zwei Wochen schon hätte der Beschluss in der Landesregierung nachgeholt werden sollen – allerdings wurde der Punkt unerledigt von der Tagesordnung genommen. Die ÖVP sah Bedarf für „semantische Korrekturen“ und offene rechtliche Fragen. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) meinte damals, für einen Beschluss seien „zu viele Fragen offen“ geblieben, immerhin gehe es um Steuergeld. Am Dienstag zeigte er sich schließlich zufrieden: „Die Überprüfung hat sich als sehr wichtig und zielführend erwiesen. Es wurde Klarheit in wesentliche offene Fragen gebracht und auch eine Kostenreduktion erreicht.“

Kinderfreunde wurden durchleuchtet

Der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) hielt fest, man habe ein Rechtsgutachten eingeholt und die Leistungen der Kinderfreunde durchleuchtet. Außerdem wurde der Frage nachgegangen, wie teuer es gewesen wäre, wenn Bund oder Land die Schulsozialarbeit erledigt hätten. Ergebnis: „Die Leistung, die die Kinderfreunde erbracht haben, war die günstigste Variante, deshalb können wir auch bezahlen.“ Allerdings unter der Prämisse, dass gewisse „Overheadkosten“ nicht abgegolten werden, sondern nur die tatsächlichen Leistungen, was rund 31.000 Euro spare.

Höherer Betrag offen, als ausbezahlt

Ob damit die Sache für die Kinderfreunde endgültig ausgestanden ist, war am Dienstag aber noch offen – immerhin war von einem noch höheren Fehlbetrag die Rede, als nun vom Land ausbezahlt wurde. (APA, red 12.03.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2024 um 12:27 Uhr aktualisiert