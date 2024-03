Perfekt für den Frühlingsputz: ASZ hält samstags bis 17 Uhr offen

Veröffentlicht am 12. März 2024, 12:31 / ©Kerstin Giannakopulos

Das Altstoffsammelzentrum der Stadt in der Drauwinkelstraße 2 ist eigentlich ein Wertstoffsammelzentrum und ganzjährig eine wichtige Servicestelle. „Jetzt im Frühjahr halten wir das ASZ auch an den Samstag bis 17 Uhr geöffnet“, sagt die zuständige Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Das ist vor allem für die Abgabe von Grünschnitt praktisch, aber auch für alle anderen Dinge, von denen man sich im Rahmen des Frühjahrsputzes trennen möchte.“

Landwirte aufgepasst

Im April und Mai können Landwirtinnen und Landwirte aus der Stadt Villach im ASZ auch ihre Silofolien kostenlos abgeben. Um die vielen Leistungen des ASZ und des Villacher Saubermachers zu präsentieren, finden am Freitag, 5. und Samstag, 6. April zwei Aktionstage auf dem ASZ-Gelände statt. Die ASZ- und Saubermacher-Teams setzen an den beiden Aktionstagen verstärkt auf Rundum-Beratung.

ASZ auf Torunee

In den kommenden Wochen wird das ASZ dann auch wieder auf Tournee in die Stadtteile gehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in unseren Beratungscontainern für alle Fragen rund um die Abfallwirtschaft der Stadt Villach und die Angebote des Villacher Saubermachers bereit. Die Palette reicht von ReUse über den Ölmax bis zum gelben Sack. Die Termine folgen.