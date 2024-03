Großes Polizeiaufgebot in der Stadt: Was ist passiert?

Veröffentlicht am 12. März 2024, 13:10 / ©5 Minuten

„Was ist da los?“, fragen mehrere 5 Minuten Leser als es am Dienstag zur Mittagszeit plötzlich in der Innenstadt vor Polizei nur so wimmelt. Gegenüber 5 Minuten bestätigt die Polizei eine Fahndung: „Im Bereich Hans-Gasser-Platz wurde nach einer Person gesucht. Die Person dürfte aber schon wieder gefunden worden sein“. Nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2024 um 13:18 Uhr aktualisiert