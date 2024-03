17-jähriges Mädchen von Kastenwagen angefahren: Lenker flüchtete

Am heutigen Morgen, Dienstag, 12. März, um ca. 7.50 Uhr, war ein 17-jähriges Mädchen in Eisenstadt zu Fuß in der Ruster Straße unterwegs und wollte die Straße Kreuzung Josef Joachim-Straße queren. Als sich die junge Frau bereits auf der Fahrbahn befand, bog ein weißer Kastenwagen von der Ruster Straße kommend in die Josef Joachim-Straße und fuhr das Mädchen dabei an.

Einfach weitergefahren

Der weiße Kastenwagen mit dem österreichischen Kennzeichen beginnend mit E oder EU (Eisenstadt Umgebung) beging Fahrerflucht. Die Fußgängerin wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. Diese wurde unbestimmten Grades verletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker fuhr, ohne anzuhalten und Hilfe zu leisten, weiter. Ermittlungen laufen.