Schadstoff-Alarm: Salzsäure bei Grazer Firma ausgetreten

Um 7 Uhr wurden die Florianis zu einem Leitbetrieb in Pachern gerufen. Vor Ort war bereits die Betriebsfeuerwehr. Vom Einsatzleiter Markus Wallner wurde festgestellt, dass in der Betriebsküche durch Kochgut ein Melder ausgelöst wurde. Nach Rücksprache mit der Betriebsfeuerwehr konnte die FF Hart bei Graz wieder abrücken. Dieser Routineeinsatz sollte allerdings nicht der einzige an diesem Tag bleiben.

Schadstoff-Einsatz

Bereist zwei Stunden später gab es erneut Alarm: Gegen 9.30 heulten in Hart bei Graz an diesem Tag zum zweiten Mal die Sirenen. Salzsäure war bei einem Betrieb in Pachern ausgetreten, hieß es laut ersten Informationen. Beim Eintreffen der Florianis wurde festgestellt, dass es zu einem massiven Salzsäureaustritt aus einem IBC-Tank in einem LKW kam. Vor Ort hatten Mitarbeiter der Firma unter Atemschutz bereits mit Bindearbeiten und dem Auspumpen des Kanals begonnen.

Schlimmeres konnte verhindert werden

Vom Einsatzleiter wurde der Schadstoffzug der Berufsfeuerwehr Graz angefordert, parallel dazu wurde unter schwerem Atemschutz und leichter Schadstoffausrüstung bereits mit den Bindearbeiten begonnen. Abschließend wurde der LKW mit einem C-Rohr noch gereinigt und dem Besitzer wieder übergeben. Durch das schnelle und professionelle Handeln der Mitarbeiter und den Einsatzkräften vor Ort konnte die Gefahr gebannt werden. Im Einsatz standen die FF Hart bei Graz mit 9 Einsatzkräften, der Schadstoffzug der Berufsfeuerwehr Graz und die Polizei.