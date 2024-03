Stark betrunken: Urlauber schlägt 60-Jährigen ins Gesicht

Veröffentlicht am 12. März 2024, 14:56 / ©Montage: BMI/ Pachauer & Canva

Ein 56-jähriger Deutscher kam am Montag, dem 11. März, gegen 23 Uhr stark betrunken in seine Urlaubsunterkunft in Obergurgl zurück. Dabei wurde er gegenüber einem 60-jährigen britischen Staatsbürger äußerst aggressiv und schlug ihm ins Gesicht. Der 60-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Feueralarm ausgelöst

Anschließend schlug der 56-Jährige mit der Faust das Sicherheitsglas des Feuermelders ein, wodurch der Feueralarm ausgelöst wurde. Der Alarm konnte jedoch noch rechtzeitig storniert werden. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.