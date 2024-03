Wienerin (27) bittet um Zigaretten und verprügelt dann die Personen

In Polizei-Gewahrsam

Veröffentlicht am 12. März 2024, 15:11 / ©Montage: Pixabay/ Canva

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden alarmiert, da eine 27-jährige Frau aus Österreich eine 49-Jährige zu Boden geworfen sowie dieser mehrmals gegen den Brustkorb getreten haben soll. Ebenfalls soll die Tatverdächtige einer 32-Jährigen einen Fußtritt im Bereich des Oberschenkels versetzt haben. Die 49-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Schwere Körperverletzung, Lärmerregung und Co.

Sie wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen und aufgrund ungebührlicher Lärmerregung, öffentlicher Anstandsverletzung und aggressiven Verhaltens angezeigt.

Zuerst bat sie noch um Zigaretten

Beide Opfer gaben an, dass die Festgenommene sie kurz zuvor um Zigaretten gebeten haben soll. Im Zuge einer Durchsuchung konnte eine fremde Kreditkarte bei ihr vorgefunden werden. Die 27-Jährige befindet sich in polizeilicher Gewahrsam. Die Vorfälle ereigneten sich am Montag, dem 11. März, gegen 20 Uhr auf der Fahrtstrecke zwischen Bahnhof Simmering und Bahnhof Stadlau.