Wirbel um angeblichen „Amoklauf“ in Kärntner Schule

Ausnahmezustand dürfte wohl gestern in einer Kärntner Berufsschule geherrscht haben, als plötzlich Polizei und Rettung vor Ort waren. Was genau passiert ist, lässt sich derzeit nur durch Augenzeugenberichte und Erzählungen mutmaßen: Ein Schüler soll mit mehreren Waffen, darunter mit zumindest einer Axt, in die Schule gekommen sein und psychotisch gewirkt haben. Er soll mit den Waffen hantiert haben und unter anderem einem Mitschüler nachgelaufen sein bzw. einen anderen mit der Axt nur knapp verfehlt haben. Inzwischen soll sich der betroffene Schüler in ärztlicher Behandlung befinden.

Eltern empört

Eine Mutter zeigt sich währenddessen empört: „Es kann doch nicht sein, dass das weder mit der Klasse, noch mit den Eltern besprochen/aufgearbeitet wurde.“ Ein anderer Vater fragt: „Ist der Amoklauf an der Schule meines Sohnes einfach untergegangen?“ Auf Nachfrage von 5 Minuten will sich die betroffene Schule gestern nicht zu dem Vorfall äußern. Aufgrund interner Richtlinien kann sich auch die Landespolizeidirektion nicht zu dem Thema äußern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2024 um 15:33 Uhr aktualisiert