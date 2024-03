Gute Bilanz: Kärntner Sparkasse konnte Gewinn verdoppeln

Solide Bilanzzahlen kann die Kärntner Sparkasse AG für das Jahr 2023 vorweisen. Getrieben von einer guten operativen Performance mit neuerlichem starken Kundenwachstum (+5.813 Kund:innen) und einem günstigen Zinsumfeld stieg das Betriebsergebnis auf 83,04 Mio. Euro. Der Jahresgewinn verzeichnet einen Anstieg auf 59,8 Mio. Euro. Gleichzeitig konnte das Kosten-Ertrags-Verhältnis (CIR) trotz steigendem Betriebsaufwand (+10,2 Prozent) mit einer Reduktion um 12,3 Prozent auf einen Wert von 52,5 Prozent verbessert werden.

Gro´ßes Plus verzeichnet

Das Kreditvolumen stieg im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 3,33 Milliarden Euro, die Kundeneinlagen wuchsen auf einen Stand von 4,13 Milliarden Euro. Ein Plus von 0,4 Prozent weist die Kärntner Sparkasse zum Jahresende 2023 bei der Bilanzsumme in Höhe von 5,06 Milliarden Euro aus. „Mit unserer starken Eigenkapitalausstattung stehen wir der Kärntner Wirtschaft als bestens aufgestellter Partner für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung“, zeigt sich Vorstandssprecher Mag. Siegfried Huber stolz. Bei den Wohnbaukrediten beträgt das Bestandsvolumen 1,46 Milliarden Euro. Das Neugeschäft im Wohnbau verzeichnete im Jahresverlauf einen Rückgang von 41,2 Prozent, was auf die schwierigen volkswirtschaftlichen Faktoren sowie die erschwerten Vergabebedingungen durch die KIM-Verordnung zurückzuführen ist.

Risikokosten weiter gering

Die geringe NPL-Quote von 2,45 Prozent bestätigt das niedere Niveau notleidender Kredite im Portfolio der Kärntner Sparkasse. Es wurden Risikokosten absolut von 5,2 Mio. Euro verbucht. Eine starke Eigenkapitalausstattung von 20 Prozent (Steigerung von 1,6 Prozent) ist die Basis für künftige Herausforderung und ein weiteres Wachstum in allen Kunden- und Geschäftsbereichen.

Hohe Kundenzufriedenheit

Bereits zum elften Mal wurde die Kärntner Sparkasse für ihre hervorragende Kundenorientierung mit dem „Recommender-Award“ ausgezeichnet und erreichte wiederum das Spitzenfeld aller Regionalbanken in Österreich. „Das Recommender-Gütesiegel ist eine Auszeichnung und Bestätigung der hervorragenden Kundenorientierung unserer Betreuer:innen, wir sind sehr stolz darauf!“ freut sich Vorstandsdirektor Michael Koren.

Filialen & Finanzielle Gesundheit

George ist die Erfolgsgeschichte in der Sparkassengruppe. Die digitalen Services werden ständig erweitert und bieten den Kundinnen und Kunden einen einfachen Zugang zu ihrem Geldleben rund um die Uhr und über alle Channels. Mit George-Business sind seit kurzem auch die Firmenkunden Teil der George-Familie. Einen wesentlichen Ankerpunkt stellt aber die persönliche, direkte Betreuung in den Filialen der Kärntner Sparkasse dar. „Financial Health“ – also die finanzielle Gesundheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Geld – steht im Fokus. Das Thema Bildung mit Schwerpunkt „Finanzbildung“ liegt der Kärntner Sparkasse besonders am Herzen.

47 Millionen in Filialnetz investiert

In den letzten 10 Jahren wurden insgesamt 47 Mio. Euro in das Filialnetz investiert. Allein 2023 waren es 8,6 Mio. Euro. Das Zukunftsprojekt schlechthin ist der Generalumbau am Neuen Platz in Klagenfurt. Die von der Kärntner Sparkasse entwickelte Wohlfühl-Strategie wird auch in den Umbau des Sparkassen-Hauptgebäudes einfließen und durch den Fokus auf eine optimale Beratungs-Umgebung sichtbar werden. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant. Im heurigen Jahr konzentrieren sich die Filialprojekte auf die Standorte in Spittal-Ost (Sanierung) und Klagenfurt-Viktring (neue Wohlfühl-Filiale ab 2025). „Der Zugewinn von neuen Kund:innen zur Kärntner Sparkasse seit über 15 Jahren ist die Bestätigung unserer umfangreichen Initiativen für „Financial Health“ in Verbindung mit kompetenter, persönlicher Betreuung in unseren 49 Filialen in ganz Kärnten“, so Vorstandsdirektorin Mag. Ulrike Resei.

Stetiger Neukundenzuwachs

In Slowenien steuerte die „Banka Sparkasse d.d.“ 17,4 Mio. Euro zum Jahresgewinn der Kärntner Sparkasse bei. Auch in unserem Nachbarland bestätigt die „Sparkasse“ ein großes Kundenvertrauen durch eine steigende Kundenzahl (125.893 Kund:innen), 1,37 Mrd. Euro Kundeneinlagen und 1,32 Mrd. Kundenkredite. Die Kärntner Sparkasse betreut an 62 Standorten über 315.000 Kund:innen und kann sich seit vielen Jahren über einen stetigen Zuwachs an Neukunden freuen. Das Erfolgskonzept ist die Symbiose aus qualitativ hochwertiger, persönlicher Beratung, den „Wohlfühlfilialen“ sowie den digitalen Services mit „George“. Auch das soziale und gesellschaftliche Engagement durch unzählige Förderaktivitäten wird von den Sparkasse-Kund:innen in Bezug auf „Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein“ geschätzt.