Orgasmus Päpstin: „Man kann kindgerecht erklären, was ein Orgasmus ist“

Der Fall um die „Orgasmus Päpstin“ sorgte Anfang 2024 für internationale Schlagzeilen. Die Volksschullehrerin aus Niederösterreich wurde aufgrund ihrer sexuellen Aufklärungsarbeit in sozialen Medien fristlos entlassen. Auf der Grazer Erotik Messe – wir berichteten – haben wir sie zu einem Gespräch gebeten.

Frau Ring, Sie haben Ihren Arbeitsort im Klassenzimmer gegen die Erotik-Messe getauscht…

„Es ist spannend hier und meine Zielgruppe ist auch vor Ort, weil viele Menschen auf der Suche nach einem erfüllenden Sexualleben sind. Ich habe viele Beratungsgespräche und daraus schließe ich, dass die Menschen eine ‚gesunde Sexualität‘ suchen.“

Welche Menschen kommen zu Ihnen?

„Es ist ganz unterschiedlich. Es kommen Männer, Frauen und auch Pärchen.“

In einem Interview auf Ö24 haben Sie erzählt, dass ihre Arbeit auch hauptsächlich darin besteht, den Menschen ein gutes Körperbewusstsein zu vermitteln. Aus Sicht als Pädagogin – in welchem Alter sollte man mit dieser Arbeit beginnen?

„Meine Zielgruppe sind Menschen zwischen 40 und 65, die noch nicht ganz in Ihrer Sexualität angekommen sind. Ich begleite sie auf dem Weg dorthin. Körperbewusstsein kann man aber natürlich schon ab dem Kleinkind-Alter fördern.“

Fänden Sie es wichtig, dass die Themen Sexualität und Aufklärung auch in der Volksschule mehr Platz haben?

„In der vierten Klasse Volksschule gibt es normalerweise Aufklärungsunterricht, das handhaben die Schulen wahrscheinlich unterschiedlich. Mit zehn Jahren finde ich das sehr wichtig. Die Mädchen kommen in diesem Alter oft schon in die Pubertät. Und spielerisch kann man diese Themen immer einbauen.“

Ein Argument in dieser ganzen Diskussion um Sie war ja, dass die Schüler Ihren Namen googeln, die „Orgasmus Päpstin“ finden und dann Fragen stellen könnten. Ist Ihnen das einmal passiert?

„Nein, nie.“

Und was hätten Sie zu den Kindern gesagt, wenn es passiert wäre?

„Ich hätte den Kindern in Ruhe erklärt, was Liebe ist, was Sexualität ist und wie Kinder entstehen. Ich sehe da kein Problem, man kann auch auf kindgerechte Art erklären, was ein Orgasmus ist. Aber Sexualität ist ein Tabuthema, deswegen kam ich ja auch in diese Situation. Gerade deswegen finde ich, dass meine Arbeit sehr wertvoll und wichtig ist. Und anhand der Beratungen sehe ich auch, dass der Bedarf groß ist. Deswegen möchte ich das auch intensivieren.“

Vor kurzem gab es den Fall in Wien, bei dem ein zwölfjähriges Mädchen über Monate hinweg von anderen Jugendlichen sexuell missbraucht wurde. Was raten Sie besorgten Eltern, die Angst davor haben, dass das auch ihren eigenen Kindern passieren könnte?

„Ich kann zu diesem speziellen Fall nichts sagen, weil ich die Hintergründe nicht kenne. Meine Meinung ist aber, dass es wichtig ist, die Kinder zu stärken. In ihrer eigenen Identität zu stärken und eine Resilienz aufzubauen. Und das Körperbewusstsein spielt natürlich auch hier eine große Rolle. Zu lernen ‚Das ist mein Körper. Das ist eine gute Berührung und das ist eine schlechte Berührung.‘ In diese Richtung kann man auch in der Schule viel tun.“

Wie kann man sein Kind noch stärken?

„Auch in Richtung Mut machen: Ich darf etwas sagen, ich darf für meine Meinung einstehen, ich bin jetzt da und ich möchte das so haben. Es gibt auch schon Kleinkinder, die sich so behaupten. Da darf man ansetzen und die Kinder in ihrer „emotionalen Fitness“ stärken. Damit sie innerlich stark sind und das auch ausstrahlen.“

Wie sind ihre Zukunftspläne, Frau Ring? Möchten Sie wieder als Lehrerin arbeiten, sollte es Ihnen erlaubt werden?

„Ich möchte auf jeden Fall die Erlaubnis bekommen, dass ich wieder als Lehrerin tätig sein kann. Ich habe nichts verbrochen und dazu stehe ich nach wie vor.“

©Jasmin El-Ashi-Pöstinger „Orgasmus Päpstin“ Monika-Rahel Ring sprach hat mit uns über ihre Aufklärungsarbeit an Schulen gesprichen.

Wie sehen Sie persönlich die Tatsache, dass man im 21. Jahrhundert diese Diskussion um Ihre Tätigkeit führt?

„Es ist sehr kontrovers für mich – auf der einen Seite sind wir äußerst offen, auch in den Schulen. LGBTQ und der Regenbogen-Monat werden zu großen Themen gemacht. Doch über Sexualität zwischen Mann und Frau darf ich nicht sprechen.“

Das beherbergt eine gewisse Doppelmoral?!

„Ich bin dafür, dass man die Kinder aufklärt auch in Hinsicht auf Homosexualität usw. Es darf alles sein und es ist auch gut, dass die Kinder das wissen. Aber es darf auch die Liebe zwischen Mann und Frau sein. Die ganze Bandbreite sollte Platz haben. Ich möchte niemanden verurteilen und umgekehrt möchte auch ich nicht verurteilt werden.“