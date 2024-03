Österreich: Deutlicher Anstieg rechtsextremer Straftaten im Jahr 2023

Veröffentlicht am 12. März 2024, 19:17 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

2022 waren es noch 928. Konkret hatten 1.080 Taten einen rechtsextremen Hintergrund (2022: 791), 66 waren rassistisch (2022: 51), 43 antisemitisch (2022: 33) und sieben islamophob (2022: drei) motiviert. Ein Aktionsplan zur Extremismusprävention soll demnächst präsentiert werden.

Anzeigen steigen auf 1.203 Fälle im Jahr 2023

Die meisten dieser Taten wurden in Wien verübt (263), dahinter folgen Oberösterreich (252) und Niederösterreich (203). Die wenigsten gab es mit 27 im Burgenland. 1.203 Personen wurden 2023 aufgrund eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz angezeigt (2022: 929) – 773 der bekannten Täter waren männlich, 64 weiblich.

„Ordentliche Maßnahmen gegen diese demokratiefeindliche Ideologie setzen“

Die Bundesregierung habe versäumt, „ordentliche Maßnahmen gegen diese demokratiefeindliche Ideologie zu setzen“, kommentierte SPÖ-Erinnerungskultur-Sprecherin Schatz in einer Pressemitteilung. Dass die Zahl der antisemitischen Tathandlungen angestiegen ist, zeige, dass die Strategie gegen Antisemitismus nachgeschärft werden müsse. „Es darf nicht im Windschatten des Nahostkonflikts zu einem Wiederaufleben des Antisemitismus in Österreich kommen, egal aus welcher ideologischen Richtung.“ Auch forderte sie einen Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus.

Innenministerium plant Nationalen Aktionsplan gegen Extremismus

Im Innenministerium zeigte man sich am Dienstag „zuversichtlich“, dass in den nächsten Wochen ein Nationaler Aktionsplan „Deradikalisierung- und Extremismusprävention“ präsentiert werden könne, der neben „dem Entschlossenen Vorgehen gegen Rechtsextremismus“ auch Maßnahmen gegen religiös motivierten Extremismus beinhalten soll. „Vermutlich Anfang Mai“, sagte ein Sprecher des Ministeriums gegenüber dem „Ö1“-Mittagsjournal.

Debatte über Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

Weniger optimistisch ist hingegen die grüne Wissenschaftssprecherin Eva Blimlinger. Man müsse zunächst den für Herbst erwarteten Rechtsextremismusbericht abwarten, der Grundlage für einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus sein soll. „Weil wir da evidenzbasiert vorgehen wollen und müssen.“ Sie schließt nicht aus, dass der Nationale Aktionsplan gegen Rechtsextremismus in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt wird. Wie das Innenministerium am Dienstagnachmittag in einer Stellungnahme festhielt, werde der Rechtsextremismusbericht die Entscheidungsgrundlage für einen separaten Aktionsplan gegen Rechtsextremismus darstellen.

Erster Rechtsextremismusbericht in Österreich

Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) war vom Innenministerium mit der Erstellung des ersten Rechtsextremismusbericht beauftragt worden. Er soll die Jahre 2020 bis 2023 umfassen. Schatz erhofft sich, dass er „eine detaillierte Datenbasis und Bewertung der Situation liefert.“ (APA/red. 12.3.2024)