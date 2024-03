Steirische Leistungsträger: Dank- und Anerkennung für Mitarbeiter

Veröffentlicht am 12. März 2024, 20:40 / ©and Steiermark/Foto Fischer

Gemeinsam mit Gabriele Kolar, Zweite Landtagspräsidentin, wurden die Dank- und Anerkennungsmedaillen des Landes an Persönlichkeiten verliehen, die durch herausragenden Einsatz und Leidenschaft das Land Steiermark maßgeblich geprägt haben.

„Idealen mit Energie und Leidenschaft gefolgt“

Landeshauptmann Christopher Drexler betonte in seiner Rede die Vielseitigkeit der ausgezeichneten Persönlichkeiten, die nicht nur durch ihre beruflichen und ehrenamtlichen Leistungen, sondern auch durch ihre Energie und Leidenschaft einen entscheidenden Beitrag zur positiven Entwicklung der steirischen Vorzeige- und Leitbetriebe geleistet haben. „Wenn man die Lebensläufe der ausgezeichneten Persönlichkeiten betrachtet, so sieht man, dass sie unser Land nicht nur durch ihre beruflichen und ehrenamtlichen Leistungen mitgestaltet haben, sondern vor allem auch dadurch, dass sie ihren Idealen mit Energie und Leidenschaft gefolgt sind“, so Drexler.

Geehrt wurden: Alexander Almer (Joanneum Research Forschungs GmbH)

(Joanneum Research Forschungs GmbH) Johann Baumgartner (Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.)

(Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.) Gudrun Danzer (Universalmuseum Joanneum)

(Universalmuseum Joanneum) Martin Klauber (Tierwelt Herberstein)

(Tierwelt Herberstein) Alfred Lettmayer (Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH)

(Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH) Michaela Lichtenegger (FH Joanneum GmbH)

(FH Joanneum GmbH) Walter Maier (Energie Steiermark AG)

(Energie Steiermark AG) Bernd Moser (Universalmuseum Joanneum)

(Universalmuseum Joanneum) Josef Mostetschnig (Bühnen Graz GmbH)

(Bühnen Graz GmbH) Gerhild Paukovitsch-Jandl (Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.)

(Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.) Reinhard Petritsch (Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.)

(Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.) Wolfgang Polt (Joanneum Research Forschungs GmbH)

(Joanneum Research Forschungs GmbH) Silvia Renhart (Universalmuseum Joanneum)

(Universalmuseum Joanneum) Anna Riegler (FH Joanneum GmbH)

(FH Joanneum GmbH) Erich Steiner (Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.)

(Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.) Hubert Weißenbacher (Steiermarkbahn und Bus GmbH)