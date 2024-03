Krebskranke Frau, zwei Kinder, 12 Kühe: Landwirt stemmt alles allein

Die Mutter von zwei Kindern kämpft gegen einen schweren Kopftumor, der kürzlich operiert wurde. Die Chancen auf Genesung sind unsicher. Ihr Mann, Landwirt mit 12 Milchkühen, steht in dieser herausfordernden Zeit vor der Aufgabe, die täglichen Anforderungen des Hoflebens zu bewältigen.

Ein alter Hof und pflegebedürftige Eltern

Der landwirtschaftliche Betrieb, den die Familie führt, ist in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Die Eltern des Mannes, beide über 80 Jahre alt und pflegebedürftig, teilen sich den Raum. Inmitten dieser Belastungen kümmert sich der Ehemann um die Pflege seiner Frau, unterstützt die Kinder (13 und 10 Jahre alt) und trägt die alleinige Verantwortung für den Hof.

Finanzielle Engpässe

Die finanzielle Situation ist angespannt. Obwohl der Maschinenring einen Betriebshelfer zur Verfügung stellen könnte, gibt es Einschränkungen bei der Unterstützung seitens der Sozialversicherung der Bauern. Der Stundenlohn des Betriebshelfers liegt bei 16,50 Euro, eine Summe, die die Familie momentan nicht aufbringen kann. Mit einer Spende von 500 Euro könnte der Betriebshelfer für einen Monat finanziert werden.

Zeit des Gebens und Helfens

Wenn ihr zu Ostern Gutes tun möchtet: Jede Spende hilft, die Last dieser Familie in dieser schwierigen Zeit zu erleichtern. Ihr könnt eure Spenden per Überweisung auf das Konto des Vereins „Rollin’Toys Biker helfen Kindern“ bei der Raiffeisen Bank Villach (IBAN: AT43 3949 6000 0055 7603) senden, mit dem Kennwort: „Bauer in Not“. Die „Rollin’Toys – Biker helfen Kindern“ versichern eine zweckmäßige Verwendung der Spenden und halten euch über die Fortschritte auf dem Laufenden.