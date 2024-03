Toll! „Housing First für Frauen“ feiert zehnjähriges Jubiläum

Veröffentlicht am 12. März 2024, 21:03 / ©Stadt Graz/Fischer

Seit dem Start vor einem Jahrzehnt hat sich das Programm zu einer tragenden Säule in der Unterstützung von wohnungslosen Frauen entwickelt. Acht engagierte Sozialarbeiterinnen begleiten die Frauen auf ihrem Weg zurück zur Unabhängigkeit, während die Stadt Graz, das Land und der Bund das Vorzeigeprojekt tatkräftig unterstützen.

Stadt Graz als Partner: Jugend am Werk feiert Erfolg

Im Rahmen der Jubiläums-Pressekonferenz betonte Walerich Berger, Geschäftsführer von Jugend am Werk, die bedeutende Rolle der Stadt Graz bei der Unterstützung des Projekts seit seinen Anfängen. Das Programm, das nun auch für Männer angeboten wird, hat in den letzten zehn Jahren 70 Frauen und 30 Kinder erfolgreich zurück in ein eigenständiges Leben geführt.

©Stadt Graz/Fischer Andrea Guégan-Knafl, Helene Grasser, Evelin Würger, Doris Kampus und Walerich Berger (v. l.) bei der Pressekonferenz zum 10-Jahres-Jubiläum von „Housing First für Frauen“.

Frauen in Not: Sozialarbeiterin betont Sensibilität

Kerstin Gruber, eine der Sozialarbeiterinnen, verdeutlichte die Sensibilität des Teams im Umgang mit den Frauen, von denen 70 bis 80 Prozent mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Die Herausforderungen, denen sich die betroffenen Frauen gegenübersehen, sind vielfältig – von der Unsicherheit in Ämtern bis zur jahrelangen Fremdbestimmung. Das zentrale Ziel lautet daher, den Frauen Sicherheit durch sicheren Wohnraum zu bieten und sie auf dem Weg zur Selbstbestimmung zu unterstützen.

Fortwährende Unterstützung

Die erkrankte Bürgermeisterin Elke Kahr wurde von Evelin Würger vertreten, die selbst von 2015 bis 2021 Mitglied des Projekts war. Würger betonte das kontinuierliche Engagement der Bürgermeisterin für „Housing First“ und ihre fortwährende Unterstützung des Programms. Die Jubiläumsfeier wurde durch die Anwesenheit von Andrea Fink und Barbara Laminger vom Sozialamt der Stadt Graz bereichert.