Steiermark: Frühlingserwachen mit milden Temperaturen

Veröffentlicht am 12. März 2024, 21:49 / ©5 Minuten

Im Laufe des Tages bleiben nur wenige Wolken am Himmel, gelegentliche, unergiebige Schauer sind möglich. An der Alpennordseite hingegen bleibt es trüber, mit nur vereinzelten sonnigen Phasen und häufigerem leichten Regen, wobei Schneeflocken nur noch oberhalb von 1300 Metern Seehöhe fallen. Der Wind weht am Vormittag teilweise noch mäßig, flaut jedoch im Tagesverlauf ab. Die Temperaturen steigen auf angenehme Höchstwerte zwischen 10 und 16 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.