Kärnten: Sonne und Wolken dominieren den Mittwoch

Die meisten und dichtesten Wolken sind in den nordwestlichen und westlichen Teilen des Landes zu finden, wo vereinzelt sogar einige Regentropfen fallen könnten. In den mittleren und östlichen Landesteilen hingegen erwartet man am Vormittag viel Sonnenschein, bevor sich über den Bergen allmählich einige Quellwolken entwickeln – jedoch bleibt es voraussichtlich trocken. Die Temperaturen steigen dabei in der Regel auf angenehme 12 bis 16 Grad an, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.