Schwerverletzte nach Crash auf B68: Hubschrauber musste ausfliegen

Veröffentlicht am 13. März 2024, 06:24 / ©Thomas Kaiser

Gegen 19.30 Uhr lenkte die 26-Jährige ihr Fahrzeug auf der B 68 aus Richtung St. Margarethen kommend in Richtung Gleisdorf. Der 35-Jährige lenkte sein Fahrzeug auf der L 366 und bog in die B 68 ein. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Pkw. Der Pkw der 26-Jährigen wurde in den Straßengraben geschleudert und kam dort zum Stillstand. Das Fahrzeug des 35-Jährigen kam im Kreuzungsbereich zum Stehen.

Die 26-Jährige wurde ins LKH Graz geflogen

Die 26-Jährige wurde von Sanitätern des Roten kreuz und vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend von der Besatzung des Rettungshubschrauber Christophorus 12 mit schweren Verletzungen in das LKH Graz geflogen. Der 35-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Atemluftuntersuchung beim 35-Jährigen verlief negativ, bei der 26-Jährigen konnte aufgrund der schweren Verletzungen keine Alkomat-Untersuchung durchgeführt werden.

Florianis übernahmen Fahrzeugbergung

Die an der Unfallstelle eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Hofstätten an der Raab und St. Margarethen an der Raab führten die Fahrzeugbergung durch. Während der Sperre der B 68 bis 21 Uhr wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.