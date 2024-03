Auto schleuderte in Straßengraben: Zeugen leisteten Erste Hilfe

Veröffentlicht am 13. März 2024, 06:38 / ©Google Streetview

Gegen 21.15 Uhr lenkte die 28-Jährige ihr Fahrzeug auf der B 54 aus Richtung Grafendorf kommend in Richtung Lafnitz. Im Bereich des Straßenkilometer 66,5 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schleuderte in den Straßengraben und kam anschließend auf der rechten Seite liegend zum Stillstand. Nachkommende Fahrzeuglenker retteten sie aus dem Pkw und versorgten die Verunfallte. Ebenso wurde von den Ersthelfern auch die Rettungskette in Gang gesetzt.

28-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen

Die weitere Versorgung wurde durch Notärzte des Roten Kreuz beziehungsweise des alarmierten Rettungshubschraubers durchgeführt. Die 28-Jährige wurde anschließend von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 17 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus eingeliefert. Das total beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.

B 54 gesperrt

Die am Unfallort mit 70 Kräften eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Grafendorf und Lafnitz führten die Verkehrsregelung der für den gesamten Verkehr gesperrten B 54 bis 23.15 Uhr über eine angrenzende Landesstraße durch.