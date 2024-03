Villach will Energiegemeinschaft für eigene Gebäude nutzen

Veröffentlicht am 13. März 2024, 09:47 / ©Stadt Villach

Adrian Mößlacher, Amt der Kärntner Landesregierung, sprach von einer aktuell noch nie dagewesenen, hohen Nachfrage. Mathias Nadrags Vortrag über „Energiespenden“ zeigte auf, wie Energieüberschübe sinnvoll und gesellschaftlich wertvoll genutzt werden können. Michael Siter von der Villacher Dachstrom Gesellschaft stellte die breit angelegte Photovoltaik-Strategie der Stadt vor.

Auf dem Weg zur Energieautarkie

Villach steht gerade in Gründung einer Energiegemeinschaft und will diese künftig für die eigenen Gebäude und Betriebe nutzen. „Mit selbst erzeugtem Strom und optimaler Vernetzung untereinander sind wir einen wichtigen Schritt weiter zur Energieautarkie, die wir als Stadt mit unseren eigenen Gebäuden bis zum Jahr 2030 anstreben“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Fazit der Diskussion

Das große Interesse an der Veranstaltung zeigte den hohen Stellenwert, den das Thema „erneuerbare Energien“ für die Bevölkerung in Villach hat. Das Publikum nutzte die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Fazit, dass eine Energiewende mit dem Baustein Energiegemeinschaften nur gemeinsam und in einem solidarischen Miteinander gelingen kann.