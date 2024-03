Charity-Veranstaltung am Nassfeld: „Fliegen“ für den guten Zweck

Veröffentlicht am 13. März 2024, 10:17 / ©Splashline

Im Rahmen von Österreichs größtem Schulskikurs ÖBB S’COOL wird das Charity-

Event mit großer Unterstützung von Riedergarten Tourismus und dem Skigebiet

Nassfeld organisiert. Als Highlight konnte man den ehemaligen Skisprung-Champion Thomas Morgenstern als Rennleiter und Moderator für sich gewinnen.

Erlös kommt Schulkindern zugute

Für jeden Meter, den die Teilnehmer über die Sprungschanze „fliegen“, spendet Riedergarten Tourismus großzügig einen Euro an die Caritas. Der gesammelte Erlös kommt in Form von Schulstartschecks bedürftigen Schulkindern in Kärnten zugute.

Feierliche Siegerehrung

Das Programm beinhaltet neben dem Skifliegen auch ein gemeinsames Mittagessen sowie eine feierliche Siegerehrung mit der Übergabe des Spendenchecks. Alle Teilnehmer, die sich der „anfängertauglichen“ Sprungschanze stellen wollen, werden gebeten, ihre eigenen Ski und Helme mitzubringen.