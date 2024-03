Wiener Ausstellung zur Demokratie „wandert“ ins Grazer Rathaus

Die (Foto-)Ausstellung wurde ursprünglich vom Wien Museum konzipiert, im Wiener Rathaus gezeigt und ist nun nach Graz transferiert und vom Zeithistoriker Heimo Halbrainer und von der Kulturvermittlung Steiermark adaptiert und neu gehängt worden. Inhaltlich stellt die bis Mitte Mai frei zugängliche Ausstellung eine gute Ergänzung zur derzeit im Museum für Geschichte laufenden Ausstellung „1934. Preis und Wert der Demokratie“ dar.

Anlass aktueller denn je

In Zeiten, in denen in vielen Teilen der Welt demokratische Errungenschaften unter Druck geraten und in Frage gestellt werden, soll dieser Beitrag zur Erinnerungskultur herausstellen, dass Demokratie als Staatsform und politische Grundstruktur des gemeinschaftlichen Zusammenlebens nicht selbstverständlich ist, jeden Tag verteidigt und immer aufs Neue erkämpft werden muss – so das Konzept der Ausstellung.