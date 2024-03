Frühlingserwachen in Graz: Auch Stadtpark-Legende Herbert hilft mit

Veröffentlicht am 13. März 2024, 11:02 / ©Holding Graz/Schrotter

Auch heuer wurde das bekannteste Grazer Blumenbeet wieder zum Erblühen gebracht. Die Mitarbeiter der Holding Graz haben am heutigen Mittwoch, den 13. März wieder das Beet am Eisernen Tor mit mehreren tausend Stück Blumen bepflanzt. Alle Blumen sind übrigens – im wahrsten Sinne – Eigengewächse. Sie stammen nämlich aus dem eigenen Anzuchtbetrieb in Graz-Straßgang.

