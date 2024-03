AK gegen Martin Hos Dots-Gruppe: Staatsanwaltschaft eingeschalten!

Im letzten Dezember warnte die Arbeiterkammer (AK) vor bedenklichen Entwicklungen innerhalb der Dots-Gruppe, einem Unternehmen unter der Leitung von Martin Ho. Experten der AK stießen auf zweifelhafte Anpassungen in der Struktur der Gesellschafter und Geschäftsführung bei einigen Tochtergesellschaften.

240.000 Euro offen

Auffällig dabei: Der Name „Dots“ verschwand aus der Firmenbezeichnung, während gleichzeitig Eigentümer und leitende Angestellte ausgetauscht wurden. Viele Mitarbeiter dieser Unternehmen befinden sich seit Monaten in der prekären Lage, auf ihre Löhne zu warten. Aktuell unterstützt die AK 44 Mitarbeiter:innen, die nach Unternehmensübergängen bei der Rixi One und Rixi Seven nun bei der HG Operating angestellt sind oder waren, in ihrem Kampf um ausstehende Gehälter, die sich auf insgesamt rund 240.000 Euro belaufen. Zudem hat die AK aufgrund der Situation eine offizielle Mitteilung an die Staatsanwaltschaft gerichtet.

Betriebsübergang?

Die meisten Arbeitnehmer:innen, die bei den drei insolventen Unternehmen angestellt waren, wurden von einer anderen Dots-Gesellschaft übernommen – der HG Operating GmbH (vormals Ho Gallery). Gesellschafterin der HG Operating ist die Dots Beteiligung Gmbh und an dieser hält Martin Ho noch Anteile von 49 Prozent.

Umstellung nicht wahrnehmbar

Doch für die Beschäftigten änderte sich dadurch praktisch nichts: Dienstort und Einsatzbereich blieben weitgehend gleich. Die Speisekarten wurden nicht verändert und auch sonst war keine Umstellung wahrnehmbar. Damit liegt ein sogenannter Betriebsübergang vor, bei der neue Arbeitgeber die Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten übernimmt, also auch offene Löhne sowie ausständiges Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Dots-Gruppe hatte offenbar darauf spekuliert, dass der Insolvenzentgeltfonds die offenen Entgelte bezahlt.

Neue Mitarbeiter nicht bezahlt?

Laut Prüfungen der AK hat der Arbeitgeber zu einem Zeitpunkt, zu dem es bereits offene Ansprüche von Arbeitnehmer:innen gab, die in weiterer Folge von der AK eingeklagt wurden, weiterhin Beschäftigte aufgenommen, deren Ansprüche dann auch eingeklagt werden mussten. Es besteht daher der Verdacht, dass der Arbeitgeber eine Arbeitsleistung kassiert hat, obwohl er wusste, dass er Lohnansprüche nicht zeitgerecht bzw. vollständig erfüllen kann. Die AK hat eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft eingebracht.