„Ticket, bitte“: So viel zahlst du in Graz für Schwarzfahren

Es ist der eine Satz, den Schwarzfahrer fürchten: „Fahrschein, bitte!“. Wer einen solchen nämlich bei einer Kontrolle nicht vorweisen kann, der muss eine Strafe zahlen. Wie hoch diese ausfällt, hängt auch von der Zahlungsart ab. Hast du bereits an Ort und Stelle genügend Geld mit und kannst somit den Betrag sofort begleichen, so kostet das Vergehen für Erwachsene 105 Euro. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen hingegen nur 53 Euro zahlen. Wenn man sich für eine Zahlung per Erlagschein entscheidet, so gilt für Erwachsene ein Betrag von 135 Euro, für unter 18-Jährige 68 Euro. Bei einer Mahnung erhöht sich der Beitrag auf 155 Euro beziehungsweise 78 Euro.

Ticket vergessen

Du bist bereits im Besitz eines gültigen Tickets und hast dieses nur vergessen? Wenn das Ticket innerhalb von drei Tagen nachgebracht, gemailt oder gefaxt wird, ist die Sache für dich erledigt. Dies gilt jedoch nur für Tickets mit einem Foto von dir darauf (z. B. „Top-Ticket“ oder „Jahreskarte Graz“). Wichtig: Du musst dabei auch unbedingt den Erlagschein mitbringen beziehungsweise die EBE-Nummer mitteilen.