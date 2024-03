Cool! Neue Therme in Kärnten in Planung

Veröffentlicht am 13. März 2024, 13:25 / ©Montage: 5 Minuten/ Canva

Eine Therme für Familien und auch Erwachsene direkt am Klopeiner See: Dieses Projekt ist aktuell in Planung. Hinzu kommt auch ein Hotelkomplex mit einer Kapazität von 500 Betten. Die geplante Therme soll zu einem Anziehungspunkt für täglich 600 bis 800 Besuchern werden.

Hunderte Millionen Euro

Das Projekt kostet schätzungsweise 160 bis 180 Millionen Euro, berichtet der ORF. Der Projektentwickler aus Graz sei zudem bestrebt, keine finanzielle Hilfe aus öffentlicher Hand zu nehmen. Investoren und Betreiber haben ebenso bereits ihr Interesse bekundet.

Verfahren in Arbeit

Einige Fragen sind noch im Laufe des Verfahrens zu klären, dem Land wurden die Pläne auf jeden Fall bereits vorgelegt. Es gilt noch den Standort zu prüfen. Voraussichtlich im Herbst 2024 dürfte alles fix sein.