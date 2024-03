Ein Sieg fehlt: KAC und Pioneers messen sich heute wieder

Best of Seven

Der Grunddurchgangssieger wurde damit zum ersten Mal seit der Einführung des Viertelfinal-Picks von einem selbst gewählten Gegner in ein sechstes Duell gezwungen. Seine beiden bisherigen Auswärtsspiele in der Viertelfinalserie konnte der EC-KAC jeweils nach hartem Kampf knapp für sich entscheiden (1:0 und 3:1), auch am Mittwoch bedarf es in der Vorarlberghalle einer starken, vor allem gegenüber der Heimpartie am Montag deutlich verbesserten Defensive. Denn höher als mit fünf Treffern Differenz verloren die Rotjacken ein Playoff-Spiel zuletzt in der Finalserie 1999 vor knapp 25 Jahren. Über eine 3:2-Führung in einer „Best-of-Seven“-Serie verfügte der Rekordmeister bislang elf Mal, in acht Fällen entschied er das KO-Duell letztlich auch für sich, sieben Mal davon bereits in Spiel sechs.

Line-Up

Der EC-KAC muss am Mittwoch und im gesamten weiteren Saisonverlauf auf Tobias Sablattnig verzichten, bei dem mittlerweile feststeht, dass er sich aufgrund einer Oberkörperverletzung einer Operation unterziehen muss, die mehrere Monate Rehabilitation nach sich ziehen wird. In Spiel sechs ebenso fehlen wird Mittelstürmer Raphael Herburger (muskuläre Probleme). Ein Fragezeichen steht hinter der Mitwirkung von Simeon Schwinger, der die Begegnung am Montag verletzungsbedingt abbrechen musste, die am Dienstag erfolgende Reise nach Vorarlberg aber mitmachen wird. Eine Entscheidung über seinen Einsatz fällt nach dem Morning Skate am Spieltag.

„Das war unser größtes Problem“

„Wir haben am Montag die Tore nicht geschossen, beim Gegner landete aber gefühlt jeder Versuch in den Maschen. Wir gaben den Pioneers die Option, zu diesen Chancen zu kommen, das war unser größtes Problem: Wir gaben viel zu viel her und kreierten selbst viel zu wenig. Das schauen wir uns heute im Videostudium noch einmal genau an, wir werden ergründen, wie es dazu kommen konnte, und dann unsere Lehren daraus ziehen. Morgen wird uns das bestimmt nicht mehr passieren“, so Marcel Witting.