Mord, Brandstiftung und schwere Nötigung – Grazer agierte im Wahn

Mord, Brandstiftung, schwere Nötigung – damit wird die Strafsache benannt. Der Grazer soll an Verfolgungswahn leiden, der Staatsanwalt fordert seine Einweisung. Wie Medien berichten, verbreitete er mehrere Nachrichten, diese enthielten Beleidigungen, aber auch sehr schwere Vorwürfe.

Heftige Nachrichten und Bewertungen

Der 43-Jährige hinterließ respektlose und diskreditierende Bewertungen bei verschiedenen Stellen. Er warf dem Direktor einer Schule sogar öffentlich vor, Interesse an einem jungen Mädchen zu haben. Auch zwei Frauen, von denen er dachte, sie wollen seinen Tod, waren ins Visier seiner Wahnvorstellungen geraten. Einer davon warf er vor, während des Sexualakts einen Mann umgebracht zu haben. Auch eine Mail sendete er an eine der beiden, der Inhalt schockierte: Er forderte sie darin zum Mord auf. Der Grazer leugnete diese Tat.

Schwere Vorwürfe

In einer Nachricht behauptete der 43-Jährige, Schuld an dem Tod eines Arztes zu haben. Weiters beschuldigte er die Frauen, ihn genötigt zu haben, eine steirische Pfarrkirche in Brand zu setzen. Sonst würden sie sich selbst das Leben nehmen, so lautete die angebliche Drohung, wie der Grazer behauptete.

Diagnose von Psychiater

Ein psychiatrisches Gutachten ergab die Diagnose „paranoide Schizophrenie“, weshalb nun eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum gefordert wird. Das Geschworenengericht will noch heute zu einer Entscheidung kommen.

