Milde Winter: Zecken traten schon zu Weihnachten auf

Zu diesem Zeitpunkt für eine FSME-Impfung ist es jedoch bereits zu spät. Jährlich werden über 100 FSME-Fälle gemeldet, einige Jahre sogar mehr als 200, die durch eine rechtzeitige Impfung hätten vermieden werden können. Im Jahr 2023 gab es weniger Fälle von FSME, doch ein erheblicher Teil der Infektionen verlief schwer, mit der Möglichkeit bleibender Schäden.

Frühe Zeckenaktivität durch milde Temperaturen

Zecken, besonders der in Österreich verbreitete Holzbock (Ixodes ricinus), werden bereits bei milden Wintertemperaturen aktiv. Schon Temperaturen ab 5 °C ermöglichen es Zecken, nach Wirten zu suchen. „ Wir beobachten schon seit Jahren um die Weihnachtszeit bei ausreichend milden Temperaturen ein kurzfristiges Auftreten von Zecken “, berichtet Priv.-Doz. Dr. Georg Duscher, Zeckenforscher bei der AGES. „ Dieses Jahr dauert die Phase der ungewöhnlich milden Temperaturen im Winter allerdings schon sehr lange an.

Variierende Fallzahlen von FSME

2023 wurden 104 Fälle von FSME in Krankenhäusern diagnostiziert, was im Vergleich zu den Vorjahren, wo die Zahlen zwischen 154 und 216 Fällen schwankten, relativ gering ist. Die Fallzahlen von FSME variieren von Jahr zu Jahr erheblich. Fast zwei Drittel der hospitalisierten FSME-Fälle wiesen einen schweren Krankheitsverlauf auf, bei dem eine langwierige Rehabilitation erforderlich sein kann. Oberösterreich, gefolgt von Tirol und Salzburg, waren erneut am stärksten betroffen. Die meisten Betroffenen waren über 50 Jahre alt, aber Fälle gab es in allen Altersgruppen.

Keine passive Impfung nach Zeckenstich

Die Nachfrage nach einer „Impfung danach“ bei Personen, die einen Zeckenstich erleiden, ist groß, allerdings gibt es keine passive Impfung gegen FSME. Medizinisches Personal kann in solchen Fällen nur beraten, über Impfungen aufklären und gegebenenfalls die Zecke entfernen. Wichtig ist die Information über Symptome von FSME und Borreliose.