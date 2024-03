Langes Warten auf Steuerausgleich: Lohnzettel noch immer nicht da?

Veröffentlicht am 13. März 2024, 14:41 / ©Montage: Pixabay/ Canva

Bis zum 1. März müssten alle Lohnzettel beim Finanzamt eingelangt sein, damit die Arbeiter ihren Steuerausgleich machen können. Bei vielen Betroffenen ist das aber nicht so, sie warten noch immer darauf, dass sämtliche Lohnzettel übermittelt werden, um sich die Lohnsteuer vom vergangenen Jahr zurückzuholen.

„Lohnzettel noch immer nicht im Finanzamt eingespielt“

„Leider ist bis dato [11. März] mein Lohnzettel der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) noch immer nicht im Finanzamt eingespielt“, beschreibt ein 5 Minuten-Leser das Problem. Keine Lohnzettel bedeuten kein Steuerausgleich. Für den Pensionisten begann damit eine Odyssee an Anrufen: „Ich habe beim Finanzamt angerufen. Dieses meinte, ich soll bei der PVA anrufen und sagen, dass sie mir einen neuen ausstellen sollen.“ Gesagt, getan.

Langes Warten

Eine Lösung kam dabei aber nicht heraus. „Die PVA meinte, sie könnte mir keinen neuen ausstellen, da er bereits geschickt wurde. Ich sei auch nicht der einzige Betroffene“, erzählt der 5 Minuten-Leser weiter. Wie auf heißen Kohlen muss er nun warten, bis er seinen Lohnsteuerausgleich machen kann. Ein weiterer Betroffener meldete sich: „Auch dieses Jahr gibt es Probleme bei der Übermittlung der Lohnzettel und das betrifft nicht nur Pensionisten. Es ist mittlerweile der 9. März und es fehlen noch immer Lohnzettel.“

Finanzamt: „Es ist zu keinen Problemen gekommen“

Dem Finanzamt seien Problemen aber nicht bekannt, wie es auf Anfrage von 5 Minuten heißt: „Die Arbeitgeber und auch die PVA haben jedes Jahr bis Ende Februar Zeit, die Lohnzettel an das Finanzamt zu übermitteln. Bei der Übermittlung der Lohnzettel ist es nach aktuellem Stand zu keinen Problemen gekommen. Es gibt jedenfalls auch einen laufenden Austausch mit der PVA.“

Hilfe von der Arbeiterkammer

Die Arbeiterkammer bietet in solchen Fällen eine Hilfe an. Mit einem Musterbrief können sich Betroffene direkt an das Finanzamt wenden und darauf hinweisen, dass der Arbeitgeber der Verpflichtung nicht nachkam, die Lohnzettel zu übermitteln. Die Vorlage kann selbst verwendet werden, wenn der Arbeitgeber insolvent ist.