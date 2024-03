„Habe es nur gefunden“: App half, „verschwundenes“ Handy zu finden

Veröffentlicht am 13. März 2024, 15:07 / ©Montage. 5 Minuten/pexels

Nach umfangreichen Erhebungen durch Beamte der Polizei Kramsach wurde das Handy in der Wohnung eines 41-jährigen Österreichers vorgefunden. Der Mann gab an, dass er das Handy lediglich gefunden habe und noch nicht dazugekommen sei, es abzugeben. Im Anschluss übergab der Mann das Handy freiwillig zur Sicherstellung an die Beamten.

Mann wird angezeigt

In der Wohnung des Mannes nahmen die Beamten deutlichen Cannabis-Geruch war. Bei einer Freiwilligen Nachschau wurden unter anderem ca. 470 Gramm Cannabiskraut und etwas Kokain sichergestellt. Der Mann wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.