Der große steirische Frühjahrsputz geht in die nächste Runde

Veröffentlicht am 13. März 2024, 15:18 / ©ORF/Oliver Wolf

Vom 20. März bis zum 4. Mai 2024 ruft das Land Steiermark gemeinsam mit der WKO Steiermark, den Abfallwirtschaftsverbänden und dem ORF Steiermark zum 16. Mal zur größten Müllsammelaktion des Jahres auf. Unter dem Motto „Stop Littering!“ sollen Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt werden, aktiv gegen das achtlose Wegwerfen von Müll vorzugehen und die Natur von Abfällen zu befreien.

Umweltengagement in der Steiermark

Letztes Jahr beteiligten sich mehr als 70.000 Menschen an dieser Umweltaktion und sammelten beeindruckende 213.000 Kilogramm Müll, der fachgerecht entsorgt wurde. Angesichts des Erfolgs wird die Aktion auch in diesem Jahr fortgesetzt, um die Landschaften der Steiermark von unachtsam weggeworfenem Müll zu säubern und die Lebensqualität für Einheimische und Besucher zu verbessern.

©ORF/Oliver Wolf Andreas Säumel (WKO Steiermark), Christian Schreyer (Abfallwirtschafts-Dachverband), Ingrid Winter (Land Steiermark), LR Simone Schmiedtbauer und Gerhard Koch (ORF) (v.l.)

Zum Mitmachen aufgerufen

„Der große steirische Frühjahrsputz 2024“ richtet sich an alle Interessierten, darunter auch Schulen und Kindergärten, die dazu ermutigt werden, aktiv an der Reinigung von öffentlichen Flächen wie Parks, Wäldern und Ufern von Bächen und Seen teilzunehmen. Der Schwerpunkt der diesjährigen Aktion liegt auf der Erhaltung von Naturerholungsräumen, wie Wander-, Rad- und Spazierwegen sowie Parks und Grünanlagen.

So kannst du mitmachen

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Interessierte können sich online anmelden und Informationen zu den Sammelaktionen sowie zur Abholung und Rückgabe von Sammelsäcken erhalten. Zusätzlich zu den traditionellen 110-Liter-Müllsammelsäcken gibt es auch praktische 30-Liter-Säcke für Outdoor-Aktivitäten und für Kinder.

Gewinnspiel und Sonderpreise: Engagement belohnt

Die Teilnahme am „Frühjahrsputz 2024“ ist nicht nur ein wertvoller Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, sondern bietet auch die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Ein großes Gewinnspiel sowie Sonderpreise für Volksschulklassen motivieren die Teilnehmer zusätzlich, sich aktiv zu engagieren und die Umwelt zu schützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2024 um 15:25 Uhr aktualisiert