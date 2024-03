Erwartungen übertroffen: Junge Kärntnerin jubelt über fünf Goldmedaillen

Veröffentlicht am 13. März 2024, 15:37 / ©LPD Kärnten

Die aus Villach stammende Gehörlosensportlerin Melissa Köck jubelte über insgesamt fünf Goldmedaillen. Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer: „Eifer und Einsatzbereitschaft haben sich bezahlt gemacht. Wir sind stolz auf deine hervorragende sportliche Leistung.“

Erfolg dank gezielter Betreuung

Schon bei der Verabschiedung im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung zeigten sich Kaiser und Arthofer optimistisch. Ein Erfolg, der nicht zuletzt auch auf das Engagement von Trainer Jürgen Albel und Physiotherapeutin Julia Fast zurückgeht: „Es zeigt ganz deutlich, was mit einem guten Netzwerk an gezielter Betreuung und einem unterstützenden Umfeld von Kärnten aus möglich ist.“

Top-Sportinfrastruktur in Kärnten

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang auch die herausragenden Kärntner Sportinfrastruktureinrichtungen wie das Olympiazentrum Kärnten, mit dem Melissa Köck und vielen anderen Athleten perfekte Trainingsmöglichkeiten geboten werden. „Hier werden nicht nur Leistungs- sowie Spitzensportler in engster Zusammenarbeit mit den Fachverbänden betreut, sondern man ist auch bemüht, dem gesundheitlichen Aspekt des Sports den nötigen Fokus zu geben“, so der Sportreferent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2024 um 16:25 Uhr aktualisiert