Drama um Hülgerthpark: Findet die Stadt rechtzeitig eine Lösung?

Berichte und Diskussionen rund um das Thema „Zukunft des Pflegeheimes Hülgerthpark“ gab es in den letzten zwei Jahren viele. Der letzte Stand: Ende 2023 wurde die Suche nach einem „strategischen Partner für das Altenwohn- und Pflegeheim“ kommuniziert. Seither herrscht Ruhe um das Thema. In der Politik werden nun Stimmen laut, die eine Lösung fordern.

FPÖ: „Es brennt sprichwörtlich der Hut“

In einer Pressekonferenz kritisierte heute die FPÖ abermals den Stillstand bei verschiedenen Projekten in der Landeshauptstadt – dabei fiel auch der Hülgerthpark. „Seit über zwei Jahren wird über die Zukunft des Pflegeheimes gesprochen und an einer Ausschreibung und dem Versuch einer notwendigen Sanierung oder einem Neubau gefeilt, funktioniert hat jedoch bisher nichts. Nunmehr gibt es einen Alarmschrei aus dem Bereich des Pflegeheimes. Die Betriebsgenehmigung erlischt mit 31. Dezember 2024“, kritisiert FPÖ-Stadtparteiobmann Mag. Gernot Darmann. Dies sei auch seitens der Landesregierung und der zuständigen Fachabteilung bestätigt worden. „Nunmehr brennt sprichwörtlich der Hut, denn dieses Schreiben ist gestern auch an Bürgermeister Scheider ergangen, mit dem Ersuchen nun endlich die nötigen Schritte einzuleiten“, so die FPÖ. Die Partei fordert „Lösung im Sinne der Bewohner“.

Grüne: „Totalversagen der gesamten Stadtregierung“

Auch wenn FPÖ und Grüne sonst politisch weit auseinanderklaffen, scheint bei diesem Thema doch Einigkeit zu herrschen: „Die drohende Schließung des Seniorenheims Hülgerthpark kratzt an den städtischen Grundlagen und macht schlagartig klar, in welches Dilemma sich Klagenfurt allein durch politische Misswirtschaft manövriert hat“, schließt sich Margit Motschiunig, Parteiobfrau der Klagenfurter Grünen, der Kritik an. Die Grünen orten im Fall Hülgerthpark gleich mehrere Versäumnisse der Stadt: „Der schlechte Zustand des Seniorenheims ist nicht nur auf das Versagen des Bürgermeisters als Vorsitzender der stadteigenen KPG Klagenfurt Pflege GmbH zurückzuführen. Er geht auf das Totalversagen der gesamten Stadtregierung zurück. Schon die Auslagerung in eine neue Gesellschaft war ein Fehler, der die Prozesse verlangsamt hat. Den ursprünglich geplanten Neubau des Heims hätte die Stadt einfach selbst in die Hand nehmen müssen.“ Auch Motschiunig fordert: „Die Stadt muss dringend handeln.“

Stadt: „Wir befinden uns im Zeitplan“

Die Stadt selbst, scheint „keinen Stress“ zu haben. Auf 5 Minuten Nachfrage beruhigt die Stadt mit den Worten: „Wir befinden uns im Zeitplan“. Die Suche nach einem strategischen Partner für das Altenwohn- und Pflegeheim Hülgerthpark werde anhand eines zweistufigen Vergabeverfahrens nach dem Bundesvergabegesetz 2018 abgewickelt.“ „Es gibt aktuell mehrere Bewerber, eine Reihung wird im Laufe des Verfahrens anhand von objektiven Kriterien erfolgen. Das Verfahren ist darauf ausgerichtet, dass bis Ende 2024 ein strategischer Partner für das Altenwohn- und Pflegeheim Hülgerthpark gefunden wird“, heißt es seitens der Stadt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2024 um 15:43 Uhr aktualisiert