„Nackt-Durchsuchung“: Aktivistin erhebt schwere Vorwürfe gegen Polizist

Veröffentlicht am 13. März 2024, 15:46 / ©Letzte Generation Österreich

Erst am Montag, dem 11. März, protestierte die „Letzte Generation“ bei der Universität Innsbruck – 5 Minuten berichtete. Eine der Aktivisten, Laila F. (23) wurde nach dieser Protestaktion von der Polizei abgeführt. Mit einer „fragwürdigen Taktik und unter Vorschieben fadenscheiniger Erklärungen“ soll die Polizei versucht haben, das Telefon der Aktivistin zu beschlagnahmen, heißt es in einer Aussendung. Laila F. kündigte schließlich an, einen Anwalt hinzuziehen.

Drohte Polizei mit Nackt-Durchsuchung?

Die Anschuldigungen gehen noch weiter: “Der Polizist, ein älterer Mann, drohte an, dass er mich nackt durchsuchen wolle. Das war für mich ein wirklich schrecklicher Moment. Ich hatte Angst, dass er es wirklich machen würde. Zum Glück hat die Drohung nicht wahr gemacht“, erzählte Fuisz von der Festnahme. “Der Polizist sagte mir auch, er habe mit der Staatsanwaltschaft telefoniert und die habe die Beschlagnahmung meines Handys angeordnet. Als ich die schriftliche Bestätigung verlangte, konnte er sie mir nicht zeigen und behauptete, dass dieses Dokument dann in den nächsten Tage käme.”

Auf der Suche nach zweiter verdächtiger Person

Die Beschlagnahmung des Handys erfolgte, da die zweite verdächtige Person noch unbekannt war. Es galt, ihre Identität zu klären. Laut der Aktivistin sei diese Person „nur zufällig da gewesen“. Erst eine Zeugenaussage brachte die Beamten auf die Spur des zweiten Verdächtigen. Laut Polizei hat Laila F. letztlich aber auch die Identität der Person preisgegeben, bekam ihr Handy zurück und wurde somit auch wieder entlassen. Die Aussage der Aktivistin stimmt damit nicht überein, sie sah darin einen Erpressungsversuch: „Als die Bedingung für das Zurückbekommen von meinem Handy wurde, dass die andere Person eine ganz spezifische Aussage tätigen sollte, war ich völlig irritiert. Was hat denn mein Handy mit der Aussage einer anderen Person zu tun?“

Polizei weist Vorwürfe zurück

Die Landespolizeidirektion Tirol nimmt Stellung zu den Anschuldigungen, die sie auf das Schärfste zurückweist: „In der Polizeiinspektion erfolgte eine oberflächliche Durchsuchung der Frau durch eine weibliche Beamtin in einer geschlossenen Räumlichkeit. Die Sicherstellung der – beiden – mitgeführten Mobiltelefone erfolgte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck, da eine – Zeugenangaben zufolge – zweite Verdächtige noch unbekannt bzw. flüchtig war. Nachdem die 23-Jährige, welche sich freiwillig mit zur Polizeiinspektion begab, daraufhin die Identität der zweiten Verdächtigen bekanntgab, wurde die Sicherstellung wieder aufgehoben und die Handys wieder zurückgegeben.“ Die beiden Frauen werden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.