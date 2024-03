Flamme entzündet: „Special Olympics Winterspiele“ im Ennstal angekommen

Der Fackellauf, auch bekannt als der Torch Run, wurde im oberen Ennstal gestartet und zog die Aufmerksamkeit auf sich. Begleitet von rund 60 Polizeischüler sowie Polizisten und Special-Olympics-Sportlern wurde das Feuer der Special Olympics in die Austragungsgemeinden Ramsau am Dachstein und Schladming gebracht.

„Es ist das Feuer des Friedens“

„Es ist das Feuer des Friedens, ein Zeichen des Beginns der Spiele. Die Ankunft der Flamme der Hoffnung ist stets eine besondere Freude, da die Nationalen Winterspiele auch ein Fest der Freude sein werden“, kommentierte Ernst Fischbacher, Bürgermeister von Ramsau am Dachstein, während der Ankunftszeremonie im Veranstaltungszentrum.

Weiter ging es nach Schladming

Nach dem Halt in Ramsau am Dachstein setzte der Torch Run seinen Weg fort nach Schladming, wo er am Wetzlarer Platz unter großem Applaus empfangen wurde, auch von Bürgermeister Hermann Trinker. „Der Fackellauf ist ein wunderbarer Start in die Winterspiele, und ich freue mich sehr, dass das Special-Olympics-Feuer schon heute hier bei uns in Schladming ist“, betonte er. Am Donnerstag stehen für den sogenannten „Final Leg“ zwei weitere Stationen auf dem Programm, nämlich in Seiersberg-Pirka und Graz.

Eröffnungsfeiern in Schladming und Graz

Am Donnerstag werden auch die teilnehmenden Delegationen eintreffen und den Ankunftstag zur Akkreditierung, Akklimatisierung und Einkleidung nutzen, bevor am Abend die Winterspiele mit zwei parallelen Eröffnungsfeiern feierlich eröffnet werden.

