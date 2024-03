Neues Gesetz: Bald Verbot für Messer im öffentlichen Raum?

Veröffentlicht am 13. März 2024, 17:37 / ©Montage: 5 Minuten/ Pexels

„Spring- und Fallmesser, Kampfmesser, Dolche, Faustmesser sowie Butterflymesser sind gefährliche Waffen“, betont das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Die Sicherheits- und Präventionsinstitution begrüßt den angekündigten Gesetzesvorstoß von Innenminister Gerhard Karner, der ein generelles Verbot solcher Messer und Waffen im öffentlichen Raum in Österreich vorsieht.

Fast 10 Prozent der Bevölkerung besitzt gefährliche Messer

„Im Rahmen einer Standarderhebung, die die richtige Verwahrung von Waffen erheben sollte, konnten wir ein bedeutendes Dunkelfeld an Stichwaffenbesitzern identifizieren“, erklärt ein Vertreter des KFV. „Rund 9 Prozent der Befragten (n=1.620, Bevölkerung ab 16 Jahre) gaben in unserer Dunkelfeldstudie an, gefährliche Messer zu besitzen, die das Potenzial haben, Menschenleben zu gefährden. Dazu zählen Spring- und Fallmesser, Kampfmesser, Dolche, Faustmesser sowie Butterflymesser. Nachbarländer wie Deutschland haben hier bereits Verbote.“

Klare Gesetze gefordert

Das KFV betont, dass konkrete rechtliche Regelungen ein wirksames Mittel sind, um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhöhen. Ein Verbot für den öffentlichen Raum würde ein deutliches Signal für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger setzen.

Verbot soll Sicherheit für Polizei und Bevölkerung erhöhen

Darüber hinaus weist das KFV darauf hin, dass die Verfügbarkeit und der Besitz solcher Waffen nicht nur ein Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellen, sondern auch potenziell gefährliche Situationen für Polizei und Sicherheitskräfte während Einsätzen schaffen. Die Einführung eines generellen Verbots würde die Arbeit unserer Sicherheitskräfte erheblich sicherer und effektiver machen. „Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen wie auch privaten Raum sind besonders wichtig“, fasst das KFV zusammen.