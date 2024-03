Kärnten Bonus: Gibt es auch heuer wieder 600 Euro extra?

Aufgrund von Vorgaben des Bundes und im Sinne einer möglichst raschen Abwicklung wurde entschieden, dies in Form mehrerer Einmalzahlungen zu tun. „Ziel war aber immer, in weiterer Folge in ein nachhaltiges neues System einer finanziellen Unterstützung aufzubauen. Dies befindet sich gerade in Ausarbeitung, und zwar in Form einer neuen Wohnbeihilfe„, heißt es von Sozialreferentin Gaby Schaunig.

Kärntner sollten entlastet werden

Den Kärnten-Bonus, wie es ihn 2022 und 2023 gab, wird es also nicht mehr geben, dafür ist aber eine neue Wohnbeihilfe in Planung. „Obwohl Kärnten dank des gemeinnützigen Wohnbaus die niedrigsten Mieten österreichweit aufweist, werden für viele Menschen die Wohnkosten – vor allem aufgrund steigender Betriebskosten – zur Belastung. Österreich hatte grundsätzlich einmal ein gutes Sozialsystem, das allerdings den heutigen Verhältnissen nicht mehr entspricht. Ein gravierender Einschnitt war die Entscheidung der Bundesregierung, die bedarfsorientierte Mindestsicherung anzuschaffen. Insbesondere Familien mit Kindern waren und sind davon negativ betroffen. Mit der neuen Kärntner Wohnbeihilfe möchten wir Kärntnerinnen und Kärntner mit niedrigen Einkommen zielgerichtet und nachhaltig entlasten. Ein breit aufgestelltes Expert:innenteam ist mit der Ausarbeitung betraut. Ich bin optimistisch, dass wir noch heuer einen Entwurf vorlegen können“, erklärt die Sozialreferentin.