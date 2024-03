„Lösegeld“ für gefundenes Handy gefordert, sonst zerstört Finder es

Veröffentlicht am 13. März 2024, 18:28 / ©Pexels / Eren Li

In den frühen Morgenstunden des 10. März 2024 geriet ein 26-jähriger Österreicher aus Sölden ins Visier der Justiz, nachdem er beschuldigt wurde, ein Mobiltelefon in einem örtlichen Lokal gefunden und einfach behalten zu haben. Was als einfacher Fund begann, nahm eine unerwartete Wendung, als der Besitzer des Telefons einen Finderlohn ankündigte. Der Verdächtige reagierte darauf, indem er einen vierstelligen Geldbetrag forderte und damit drohte, das Gerät zu zerstören, sollte seine Forderungen nicht erfüllt werden.

Polizei ortet gestohlenes Handy in Wohnung des Verdächtigen

Der betroffene Besitzer des Handys zögerte nicht und wandte sich umgehend an die örtliche Polizei, um den Vorfall zu melden. Mithilfe moderner Technologie gelang es den Ermittlern, das Telefon über eine Suchfunktions-App zu orten und schließlich in der Wohnung des Verdächtigen sicherzustellen.

26-Jähriger auf freiem Fuß angezeigt

Der 26-jährige Verdächtige wurde daraufhin auf freiem Fuß angezeigt und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft in Innsbruck verantworten. Die Anschuldigungen gegen ihn umfassen nicht nur den Vorwurf der Fundunterschlagung, sondern auch den der Nötigung.