Nach Insolvenz: Thalersee-Café hat jetzt einen neuen Pächter

Erst kürzlich mussten die letzten Pächter des Cafés Insolvenz anmelden – 5 Minuten berichtete. Nun hat das Café einen neuen Pächter gefunden. Florian Bollen, bekannt für den Betrieb des Gleis//Garten in der ehemaligen Remise Wien-Meidling seit Herbst 2023, hat in den letzten Monaten intensiv mit den bisherigen Betreibern des Waldcafe Thalersee verhandelt. Gemeinsam haben sie ein Konzept für eine erfolgreiche Zukunft der Gastronomie am Thalersee ausgearbeitet.

„Frischen Wind in das Café am Thalersee bringen“

Bollen erklärt: „Wir wollen frischen Wind in das Café am Thalersee bringen und ein breites Speisenangebot für alle Gästegruppen bieten. Von leckeren Frühstücken über Mittagsangebote bis hin zu preiswerten regionalen Snacks – für jeden Geschmack ist etwas dabei.“

Einige Mitarbeiter der Vorpächter werden übernommen

Das Team hinter dem neuen Café/Restaurant „Thaler See Garten“ besteht aus erfahrenen Gastronomen, die bereits fünf Standorte in London betreiben und den Gleis//Garten in Wien erfolgreich aufgebaut haben. Einige Mitarbeiter der Vorpächter werden ebenfalls übernommen, was für Kontinuität und Vertrautheit sorgt.

Eifrige Pläne für die Zukunft

Die Holding Graz und die Gemeinde Thal arbeiten zudem intensiv an einem neuen Besucherleitsystem und der Gestaltung des Seerundwegs inklusive Spielplatz. Zusätzlich zur Übernahme des Bestandsvertrags werden die Betreiber von Kraft Moments GmbH kurzfristig Fahrrad- und Bootsverleih anbieten, um das Freizeitangebot am Thalersee zu stärken. Geplant ist außerdem eine attraktive Neugestaltung der Terrasse mit mehr Holz und Grün sowie eine Überprüfung der ÖV-Anbindung mit einem CO2-neutralen Shuttle aus der Innenstadt.

„Rechtzeitige“ Eröffnung zum Frühlingsbeginn

Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) äußerte sich dazu: „Wir freuen uns, dass das Café am Thalersee rechtzeitig zum Frühlingsbeginn wieder eröffnet wird. Ich wünsche dem neuen Team alles Gute und den Gästen angenehme Stunden und kulinarisches Vergnügen am Thalersee.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2024 um 19:25 Uhr aktualisiert