Hindernis für Blinde: Schild blockiert Blindenleitlinie

Veröffentlicht am 13. März 2024, 19:35 / ©Montage: Leser/ 5 Minuten

Eine Blindenleitlinie dient dazu, dass blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen mit ihrem Blindenstock bei der Orientierung im Straßen- und Gehwegsystem zu helfen. So sollte es zumindest sein.

Plakatständer blockiert Blindenleitlinie

Auch in Villach gibt es ein solches Blindenleitsystem, das unter anderem vom Bahnhofsplatz bis direkt zum Eingang der Österreichischen Gesundheitskasse in der Zeidler-von-Görz-Straße reicht. Sehbehinderte Personen sollten so auch leichter die Eingangstüre zur ÖGK finden. Seit Monaten blockiert aber ein Informationsschild genau jene Blindenleitlinie. Ein aufmerksamer 5 Minuten-Leser zeigte sich daher empört.

Schild sollte weggestellt werden

Schon vor einem Jahr hatte der Villacher dieses Problem, das die Barrierefreiheit einschränkt, bemerkt. „Ich habe die ÖGK darauf hingewiesen und mir wurde versichert, dass das Schild von der Stelle entfernt wird. So weit, so gut. Eine Woche später war das Schild, aber wieder über dem Blindenleitweg und versperrte ebendiesen“, schildert er. Und auch bis dato stand der Plakatständer weiterhin an derselben Stelle.

„Es gab mehrere schwere Stürze von Patienten“

5 Minuten hat daraufhin bei der ÖGK nach dem Grund für die Platzierung des Schilds gefragt. „Im genannten Fall ist aber das Aufstellen des Plakatständers nicht willkürlich passiert, sondern es hat wegen einer Senkung der Pflasterung vor der Kundenservicestelle leider mehrere schwere Stürze von etwas betagteren Patienten des Zahngesundheitszentrums gegeben. Konkret hat sich mittig im Bereich des taktilen Blindenleitsystems ein Absatz von rund zwei Zentimetern gebildet“, erklärt die ÖGK. Demnach sollte das Schild verhindern, dass die älteren Patienten weiter über die Absenkung stürzen.

Problem besteht seit Jahren

Für den 5 Minuten-Leser sei dies allerdings eine „Ausrede“: „Dieser Baufehler existierte auch schon seitdem die GKK dort ins Gebäude zog und ist also nicht erst seit Kurzem aufgetreten. Die Gefahr wurde also keineswegs gebannt, sondern eher verschoben, im besten Fall ein wenig minimiert. Es wäre vermutlich besser, sich an das notwendige Ausbessern dieser Kante zu machen, anstatt ein Schild über das Problem zu stellen und es somit zu verdrängen.“

Um Reparatur angesucht

Laut ÖGK habe man aber bereits um die Reparatur jener Stolperfalle gebeten: „Da der Haupteingangsbereich den allgemeinen Teilen der Liegenschaft zuzurechnen ist, hat die ÖGK bei der Liegenschaftsverwaltung um eine dringende Reparatur bzw. Behebung der Stolpergefahr ersucht, damit ein barrierefreier Zugang für seh- oder gehbeeinträchtigte Personen wieder gewährleistet werden kann.“ Barrierefreiheit in all den Servicestellen sei der ÖGK ein wichtiges Anliegen, wird in der Anfrage betont. „Keinesfalls war es unsere Absicht, die Anliegen unserer sehbehinderten Kunden hintanzustellen.“

Wird Stolpergefahr behoben?

Nun ist die Frage, die offen bleibt, welche Lösung gefunden wird. Denn verschiebt man das Schild, besteht noch immer Stolpergefahr durch die Absenkung. Den Plakatständer an der Stelle zu lassen, schränkt allerdings die sehbehinderten Personen ein. Wird also nach Jahren die Absenkung im Boden behoben, sodass kein Schild mehr die Blindenleitlinie behindert und keine Personen mehr stürzen? Es bleibt abzuwarten.